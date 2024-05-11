أحمد العوضي يحسم جدل عودته لـ ياسمين عبد العزيز

ونشر العوضي عبر حسابه الخاص في "فيسبوك" بياناً صحافياً، قال فيه: "كل الامتنان لياسمين أطيب وأجمل ما قابلت في حياتي، وستظل أيامي معها أجمل أيام عشتها، أنا قولت قبل كده إنها حبي الوحيد وبينا حب كبير وصل لكل إخواتنا وصدّقوه".

وأضاف: "كلامنا واعترافنا بحبنا حتى بعد الانفصال... معناه إن الطلاق ليس انتهاء الحب، ولكن انتهاء النصيب، لكن رجوعنا هو أمر خاص جداً جداً جداً بيننا، فالبيوت قبور لا يعرف ما بداخلها سوى قاطنيها، وكانت رسالتنا لبعض قدامكم إن كل منا يحمل كل مشاعر الحب بل العشق للآخر".

وأردف العوضي بالقول: "ولكن لو ربنا أراد لينا الرجوع فستتحقق إرادته في ذلك، وإن تعذّر الرجوع فهي إرادته أيضاً، وبخصوص السؤال: (كل واحد منكم بيحب التاني مبترجعوش ليه؟)، فإجابتي هي السؤال نفسه (لو هي كده ما كنا رجعنا فعلاً)، ولكن كما قلت فهي أمور خاصة جداً جداً... عهدنا بيكم وعهدكم بينا كان الاحترام في العلاقة، وكذلك الاحترام في الانفصال، أنا مقدّر كل مشاعر إخواتي اللي حبوا حبنا لبعض، لكن رجاء كما قدّرتم حبنا وكنتم شاهدين عليه، كذلك قدّروا قرارنا بالانفصال فهو نصيب، ولو إحنا قدمنالكم نموذج طيب في الحب فاحنا برضو قدمنا ليكم نموذج طيب في أخلاق النهايات، إعمالاً لقول الله تعالى (ولا تنسوا الفضل بينكم)".

واختتم أحمد العوضي بيانه قائلاً: "شكراً لمشاعركم الجميلة وسعيكم للخير، وإن دل فهو يدل على طيب أصلكم وكرم أخلاقكم، وربنا يعمل اللي فيه الخير، وأخيراً كانت ياسمين وستظل الحب الوحيد والصادق في حياتي".