ما حقيقة تعرض بطلة مسلسل طائر الرفراف أفرا ساراتش للتحرش ؟

وفي التفاصيل، يوثق الفيديو المتداول، أفرا وهي تتسلم جائزة "أفضل ممثلة" على خشبة المسرح، وأثناء التقاطها الصور مع الشخص الذي أشرف على منحها الجائزة، بدا وكأنه يلامس جسدها بطريقة غير لائقة.

وأرفقت مع الفيديو تعليقات "بطلة مسلسل الطائر الرفراف أفرا ساراتش تتعرض للتحرش بشكل علني!"، و"هذا وبالعلن ! وما خفي أعظم"، و"هذا مو خايف كذا قدام الناس!".