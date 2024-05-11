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ما حقيقة تعرض بطلة مسلسل طائر الرفراف أفرا ساراتش للتحرش ؟
ما حقيقة تعرض بطلة مسلسل طائر الرفراف أفرا ساراتش للتحرش ؟
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ما حقيقة تعرض بطلة مسلسل طائر الرفراف أفرا ساراتش للتحرش ؟

فن

2024-05-11 | 07:12
ما حقيقة تعرض بطلة مسلسل طائر الرفراف أفرا ساراتش للتحرش ؟
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Aljadeed
ما حقيقة تعرض بطلة مسلسل طائر الرفراف أفرا ساراتش للتحرش ؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً زعم ناشروه أنه يوثق لحظة تعرُّض الفنانة التركية افرا سراتش بطلة مسلسل "الطائر الرفراف" للتحرش أثناء تكريمها في الحفل الذي أقامته جامعة إسطنبول أوكان العريقة، لكن الحقيقة عكس ذلك تماماً.

 وفي التفاصيل، يوثق الفيديو المتداول، أفرا وهي تتسلم جائزة "أفضل ممثلة" على خشبة المسرح، وأثناء التقاطها الصور مع الشخص الذي أشرف على منحها الجائزة، بدا وكأنه يلامس جسدها بطريقة غير لائقة.

 وأرفقت مع الفيديو تعليقات "بطلة مسلسل الطائر الرفراف أفرا ساراتش تتعرض للتحرش بشكل علني!"، و"هذا وبالعلن ! وما خفي أعظم"، و"هذا مو خايف كذا قدام الناس!".


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