حارس براد بيت يكشف معلومات سرية تحرج انجيلينا جولي

ووفقًا للوثائق المقدمة إلى المحكمة العليا في لوس أنجلوس، يزعم توني ويب، صاحب شركة أمنية، أن أحد مساعدي جولي حاول منع اثنين من الحراس الشخصيين السابقين لجولي من الإدلاء بشهاداتهما في المحكمة.

وفي وثائق المحكمة المؤلفة من 12 صفحة، زعم ويب أن أحد الحراس، إذا قدم شهادته، فسيقدم تصريحات تشير إلى تشجيع جولي لأطفالها على تجنب الوقت مع بيت خلال زيارات الحضانة.

يُذكر أن ويب هو من خدم في مشاة البحرية الملكية البريطانية والقوات الجوية الخاصة في الجيش البريطاني، وقد قدم خدمات حراسة شخصية لأنجلينا جولي وعائلتها بين عامي 2000 و2020، وحاليًا يعمل كحارس شخصي لبراد بيت.