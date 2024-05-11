فنانة مصرية شهيرة إلى القضاء بتهم السب والقذف وشهادة الزور

وفي التفاصيل، حددت الجهات المختصة، موعد أولى جلسات محاكمة انتصار أمام محكمة جنح قصر النيل، يوم 18 مايو/أيار الجاري، لاتهامها بـ"السب والقذف والإدلاء بمعلومات كاذبة في محضر رسمي وشهادة الزور والبلاغ الكاذب".

وطالب إيهاب سيد عبد الرحيم المحامي، بصفته وكيلًا عن المدعي "السايس"، بمنطقة جاردن سيتي بمصر، بتعويض مؤقت قدره عشرون ألف جنيه، من خلال تقديمه جنحة مباشرة ضدها.

وذكر المحامي في الدعوى، أن الفنانة انتصار تستغل مجال عملها بالفن كممثلة، في التنكيل بالضعفاء والتهديد والوعيد، لكل من لا يطيع أوامرها، بتقديم البلاغات الكيدية والاتهامات الملفقة لفرض سطوتها، وجبروتها على الضعفاء من الناس.