نادين تحسين بيك تستذكر الحرب في سوريا وتبكي: المرأة السورية مظلومة
حلت الممثلة السورية نادين تحسين بيك ضيفة مع الإعلامي علي ياسين في حلقة جديدة من برنامج "كتاب الشهرة" بموسمه الخامس، حيث استُهلت الحلقة بالحديث عن طفولة نادين التي تحدثت بجرأة عن عمرها الحقيقي، وعن علاقتها بعائلتها في هذه المرحلة.
كما تحدثت نادين لأول مرة عن مرضها الذي عانت منه مؤخراً والذي جاء نتيجة تعرضها لصدمة كبيرة نتيجة الخذلان بسبب علاقة غرامية عاشتها ودرمت مشاعرها.
وروت نادين بعض من ذكريات طفولتها، خصوصاً أنها تربت في بيت مختلط دينياً لكون والدها مسلم ووالدتها مسيحية قائلة " إمي كانت تاخدني عالكنيسة وتقللي هيدا بيت الله".
ولم تتمالك نادين دموعها في الحلقة، مشيرة إلى أنها تمنت المـ ـوت، وأن فكرة إرتداء الحجاب والإعتزال ليست ببعيدة.
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