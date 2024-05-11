نادين تحسين بيك تكشف لأول مرة عن تعرضها للخيانة وتختار بشار الأسد للقائه
حلت الممثلة السورية نادين تحسين بيك ضيفة مع الإعلامي علي ياسين في حلقة جديدة من برنامج "كتاب الشهرة" بموسمه الخامس، حيث استُهلت الحلقة بالحديث عن طفولة نادين التي تحدثت بجرأة عن عمرها الحقيقي، وعن علاقتها بعائلتها في هذه المرحلة.
وردت نادين على سبب مقارنتها بالممثلة سلافة معمار، وعلى سؤال علي ياسين بوصفها بـ "الكومبارس" في مسلسل ولاد بديعة.
وكشفت نادين أيضاً وتحديداً في فقرة الزواج عن وقوعها في الحب بعد طلاقها من زوجها الأول، وتحدثت بتأثر عن ابنتها الوحيدة.
في فقرة قيل وقال، علّقت نادين على وصف والدها لها بـ"الكسولة" ووصف متابعة لها "بالعجوز الشمطاء"، رافضت مقارنتها بأي ممثلة أخرى مثل سلافة معمار وأمل عرفة.
وفي فقرة الخيار إلك، اختارت نادين الرئيس السوري بشار الأسد للقائه، ووجهت رسالة إلى الممثل السوري مكسيم خليل قائلة "بقللو يرجع".
تابعوا الحلقة كاملة على الرابط التالي: