عبير نعمة تتحدث لأول مرة عن تجربة طلاقها: أصعب من الموت

وفي التفاصيل، قالت عبير نعمة خلال لقائها في بودكاست "عندي سؤال" الذي يبث عبر قناة "المشهد"، من تقديم الاعلامي محمد قيس، إنه رغم أن تجربة الطلاق أصعب من الموت، لكن الحياة غالية والإنسان يعلم أن كل يوم يمر لن يعود فلا بد أن تستمر الحياة.

وتابعت الفنانة أنها ترتبط بالذكريات ودائما تحملها معها، وأن الماضي لديها لا يذهب بحلوه ومره؛ إذ يبعد في بعض الأحيان، ويقرب بزيادة في أوقات أخرى.

وأضافت عبير نعمة، أنه كان لديها الكثير من الذكريات السعيدة مع زوجها السابق، معلقة: "هو حدا كثير بيجنن وذكريات بتاخذ العقل معه".