باميلا الكيك تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها الفخمة بحضور المشاهير

عرض هذا المنشور على Instagram
تمت مشاركة منشور بواسطة 𝐏𝐚𝐦𝐢𝐫𝐚 (@pamy.loverss)
تمت مشاركة منشور بواسطة 𝐏𝐚𝐦𝐢𝐫𝐚 (@pamy.loverss)
تأثر نقيب المهن الموسيقية المصرية، الفنان مصطفى كامل في حفل زفاف ابنته فرح بحضور عدد كبير من نجوم الفن ، ولم يتمالك دموعه .
تحدثت الفنانة اللبنانية عبير نعمة عن تجربة طلاقها من زوجها الذي تحمل معه ذكريات سعيدة، واصفة الطلاق بأنه أصعب من الموت.
حلت الممثلة السورية نادين تحسين بيك ضيفة مع الإعلامي علي ياسين في حلقة جديدة من برنامج "كتاب الشهرة" بموسمه الخامس، حيث استُهلت الحلقة بالحديث عن طفولة نادين التي تحدثت بجرأة عن عمرها الحقيقي، وعن علاقتها بعائلتها في هذه المرحلة.