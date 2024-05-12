نجم مسلسل لعبة حب معتصم النهار في موقف محرج بسبب ابنته ساندرا

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لـ ساندرا إبنة نجم مسلس لعبة الحب معتصم النهار وزوجته لين برنكجي، وهي تهتم بشكلها أمام الكاميرا.

وفي التفاصيل، أطل معتصم النهارخلال فيديو ابنته وألقى التحية على متابعيها قائلاً: "أنا والد ساندرا" باللغة الإنجليزية ولكن إستعمل تعبير خاطئ وضعه في موقف محرج، حتى تقوم ابنته الوحيدة ساندرا بتصحيحها له وهي تضحك.

وأثار مقطع الفيديو المنتشر حالة من الجدل بين متسخدمي منصات التواصل الاجتماعي.

ويشارك الفنان السوري معتصم النهار في بطولة مسلسل "لعبة حب" بدور "مالك"، ويحظى بتفاعل كبير من قبل الجمهور.إشارة إلى أن مسلسل "لعبة حب" هو النسخة المعربة من المسلسل التركي الشهير "حب للإيجار"، وبطولة الممثلين معتصم النهار، ونور علي، وأيمن رضا، وجو طراد، وساشا دحدوح، ورنين مطر، شكران مرتجى، وترف التقي، وحسن خليل، وأيمن عبد السلام.