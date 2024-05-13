وفاة فنان شهير بعد معاناة مع المرض

ونعت نقابة الفنانين العراقيين البصري، الذي كان يشتهر بتقديمه أدوارًا متنوعة في السينما والمسرح والتلفزيون، حيث حاز على جوائز عدة في مهرجانات عربية بارزة.

ولد البصري في مدينة البصرة عام 1947 وحصل على تعليمه الأساسي هناك قبل أن ينتقل إلى بغداد للالتحاق بكلية الفنون الجميلة في عام 1967، حيث بدأ مشواره الفني خلال السبعينيات.

شُهِد للبصري بأعمال عديدة من بينها "عالم الست وهيبة" في جزئيه الأول والثاني، و"كبرياء العراق" حيث أدى دور الشاعر العراقي الراحل محمد مهدي الجواهري، وأيضًا "رجال الظل" و"مناوي باشا" بالإضافة إلى أعمال أخرى.

دخل البصري المستشفى خلال شهر مارس الماضي بعد تعرضه لجلطة دماغية، مما استلزم وضعه في وحدة العناية المركزة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.