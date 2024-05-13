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هذا ما فعله الأمير هاري وميغان ماركل قبل مغادرة نيجيريا
هذا ما فعله الأمير هاري وميغان ماركل قبل مغادرة نيجيريا
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هذا ما فعله الأمير هاري وميغان ماركل قبل مغادرة نيجيريا

فن

2024-05-13 | 05:14
هذا ما فعله الأمير هاري وميغان ماركل قبل مغادرة نيجيريا
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Aljadeed
هذا ما فعله الأمير هاري وميغان ماركل قبل مغادرة نيجيريا

كشف الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، عن شراكة رياضية لتمكين الشباب بين مؤسستهما "آرتشويل" ومؤسسة "جيانتس أوف أفريكا" غير الربحية، خلال زيارتهما لمدينة لاغوس، مركز نيجيريا التجاري، قبل العودة إلى الولايات المتحدة.

ومن خلال الشراكة الثنائية، ستبني مؤسستا "آرتشويل" و"جيانتس أوف أفريكا" ملعبا لكرة السلة في العاصمة أبوجا، وشهد الزوجان تدريبات نادي كرة السلة، شارك بها الأمير هاري في مدرسة "إيلوبيجو سينيور غرامر" في لاغوس.
وقال الأمير هاري في هذه المناسبة: "ما تفعلونه هنا يا رفاق، في جيانتس أوف أفريكا مذهل، فإن قوة الرياضة يمكن أن تغير حياة الناس.. فهي تجمع الناس معا وتخلق مجتمعا لا توجد به حواجز، وهذا هو أهم شيء".
بدورها، قالت ميغان، إنها سمعت للمرة الأولى عن "جيانتس أوف أفريكا" أثناء وجودها في تورونتو، إذ عاشت لمدة سبع سنوات بينما كانت تلعب دورا في المسلسل الدرامي التلفزيوني الناجح "سوتس".
 

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