ما حقيقة دخول لقاء سويدان القفص الذهبي؟

ورفضت لقاء تأكيد أو نفي زواجها مجددًا بعد مرور 12 عامًا على انفصالها عن الفنان حسين فهمي، قائلة في تصريحات لصحف محلية إنها ليست مضطرة للحديث عن حياتها الخاصة.فيما نقلت صحف محلية أخرى عن مقربين من الفنانة المصرية قولهم إن الأخيرة لم تدخل القفص الذهبي، بل الأمر مجرد جلسة تصوير بفستان زفاف.