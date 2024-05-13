حارس أنجلينا جولي يكشف مفاجأة عن أزمتها مع براد بيت

ووفقًا لتقرير نشرته مجلة PEOPLE، فإن الحارس الشخصي لـ براد بيت أدلى بشهادته أمام المحكمة، مفادها أن أنجلينا جولي حثت أطفالهما على تجنب الاختلاط بوالدهم.بدوره، أفاد مالك شركة الأمن، حسبما نقلت صحيفة "توني ويب"، بأن مساعدًا لـ أنجلينا جولي يُدعى ميشال فييرا، اتصل به من أجل منع اثنين من حراس الأمن الشخصي لـ براد بيت من الشهادة في المحكمة، موضحا أنه خلال المكالمة، أبلغه السيد فييرا أنه يجب منع الحراس من الشهادة بحجة أنه رئيسهم في العمل.وأضاف مالك الشركة: "لا يمكنني منع الأفراد من الشهادة أمام المحكمة، مشيرًا إلى أن أحد الحراس، وهو روس فوستر، أبلغه أنه سيشهد إذا تلقى استدعاءً رسميًّا من المحكمة، على الرغم من توقيعه على اتفاقية عدم الإفصاح".واستكمل مالك الشركة كلامه بالقول: "قال الحارس الشخصي لأنجلينا جولي إنه سيشهد بشأن ما سمعه منها، وحثها الأطفال على تجنب والدهم براد بيت خلال زيارات الحضانة".