الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
حارس أنجلينا جولي يكشف مفاجأة عن أزمتها مع براد بيت
حارس أنجلينا جولي يكشف مفاجأة عن أزمتها مع براد بيت
A-
A+

حارس أنجلينا جولي يكشف مفاجأة عن أزمتها مع براد بيت

فن

2024-05-13 | 05:21
حارس أنجلينا جولي يكشف مفاجأة عن أزمتها مع براد بيت
العودة الى الأعلى
Aljadeed
حارس أنجلينا جولي يكشف مفاجأة عن أزمتها مع براد بيت

تقدم الحارس الشخصي للنجم العالمي براد بيت، بوثائق جديدة إلى المحكمة، متعلقة بقضية الطلاق المستمرة بين بيت وزوجته السابقة أنجلينا جولي.

ووفقًا لتقرير نشرته مجلة PEOPLE، فإن الحارس الشخصي لـ براد بيت أدلى بشهادته أمام المحكمة، مفادها أن أنجلينا جولي حثت أطفالهما على تجنب الاختلاط بوالدهم.
بدوره، أفاد مالك شركة الأمن، حسبما نقلت صحيفة "توني ويب"، بأن مساعدًا لـ أنجلينا جولي يُدعى ميشال فييرا، اتصل به من أجل منع اثنين من حراس الأمن الشخصي لـ براد بيت من الشهادة في المحكمة، موضحا أنه خلال المكالمة، أبلغه السيد فييرا أنه يجب منع الحراس من الشهادة بحجة أنه رئيسهم في العمل.
وأضاف مالك الشركة: "لا يمكنني منع الأفراد من الشهادة أمام المحكمة، مشيرًا إلى أن أحد الحراس، وهو روس فوستر، أبلغه أنه سيشهد إذا تلقى استدعاءً رسميًّا من المحكمة، على الرغم من توقيعه على اتفاقية عدم الإفصاح".
واستكمل مالك الشركة كلامه بالقول: "قال الحارس الشخصي لأنجلينا جولي إنه سيشهد بشأن ما سمعه منها، وحثها الأطفال على تجنب والدهم براد بيت خلال زيارات الحضانة".
 

اقرأ ايضا في فن

ستيف بوشيمي يتعرّض للضرب في نيويورك وينقل الى المستشفى
08:45

ستيف بوشيمي يتعرّض للضرب في نيويورك وينقل الى المستشفى

تعرض النجم الأميركي ستيف بوشيمي للضرب من قبل شخص مجهول خلال تواجده في أحد شوارع نيويورك.

08:45

ستيف بوشيمي يتعرّض للضرب في نيويورك وينقل الى المستشفى

تعرض النجم الأميركي ستيف بوشيمي للضرب من قبل شخص مجهول خلال تواجده في أحد شوارع نيويورك.

هذا ما حصل مع نادين الراسي في كواليس تصوير مسلسلها الجديد
07:50

هذا ما حصل مع نادين الراسي في كواليس تصوير مسلسلها الجديد

شاركت الممثلة اللبنانية نادين الراسي، مع متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسلها الجديد، بعنوان "قلب اسود".

07:50

هذا ما حصل مع نادين الراسي في كواليس تصوير مسلسلها الجديد

شاركت الممثلة اللبنانية نادين الراسي، مع متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسلها الجديد، بعنوان "قلب اسود".

أحدث ظهور لـ محمد عبده بعد تلقيه العلاج من السرطان
07:19

أحدث ظهور لـ محمد عبده بعد تلقيه العلاج من السرطان

ظهر الفنان السعودي محمد عبده، في منزله بصحة جيدة بعد تلقيه العلاج في فرنسا، وذلك بعد أيام من طمأنة محبيه على حالته الصحية عقب إعلان إصابته بمرض السرطان.

07:19

أحدث ظهور لـ محمد عبده بعد تلقيه العلاج من السرطان

ظهر الفنان السعودي محمد عبده، في منزله بصحة جيدة بعد تلقيه العلاج في فرنسا، وذلك بعد أيام من طمأنة محبيه على حالته الصحية عقب إعلان إصابته بمرض السرطان.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024