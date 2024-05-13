فيديو طريف لـ كايلا ابنة شقيق ناصيف زيتون يتصدر

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A post shared by 𝗡𝗮𝘀𝘀𝗶𝗳 𝗭𝗲𝘆𝘁𝗼𝘂𝗻 (@nassifzeytounbigfan)
A post shared by 𝗡𝗮𝘀𝘀𝗶𝗳 𝗭𝗲𝘆𝘁𝗼𝘂𝗻 (@nassifzeytounbigfan)
تعرض النجم الأميركي ستيف بوشيمي للضرب من قبل شخص مجهول خلال تواجده في أحد شوارع نيويورك.
شاركت الممثلة اللبنانية نادين الراسي، مع متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسلها الجديد، بعنوان "قلب اسود".
ظهر الفنان السعودي محمد عبده، في منزله بصحة جيدة بعد تلقيه العلاج في فرنسا، وذلك بعد أيام من طمأنة محبيه على حالته الصحية عقب إعلان إصابته بمرض السرطان.