فيديو طريف لـ كايلا ابنة شقيق ناصيف زيتون يتصدر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر كايلا، ابنة انس زيتون شقيق الفنان السوري ناصيف زيتون، وهي تغني أغنيته التي أصدرها مؤخرا بعنوان "ما في ليل".



وكانت كايلا في السيارة برفقة والديها، حين قررت ان تردد كلمات الاغنية على طريقتها الخاصة، ليشير والدها ممازحا الى ان الجمهور يعرف كلمات الاغنية ومن الأفضل تجاهل ما قالته ابنته.

الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين اثنوا على جمال ونعومة كايلا، وعبروا عن حبهم الكبير لـ ناصيف زيتون، كما أبدوا اعجابهم بالأغنية وهي "ديو" أصدره مؤخرا مع الفنانة العراقية رحمة رياض، ولا يزال يحظى بنجاح كبير ونسبة مشاهدة عالية على يوتيوب.