اخبار عن عودة حنان الترك الى التمثيل وصديقتها تعلق

وقالت الصيفي، خلال ظهورها كضيفة في برنامج فني، إنها لا تتوقع عودة حنان ترك إلى التمثيل مرة أخرى، معزية ذلك إلى تفرغ ترك لتربية أولادها، حيث تميل لقضاء وقتها في المنزل.

وفي إشارة إلى العلاقة الوثيقة بينهما، أكدت الصيفي أنها وحنان ترك يربطهما صداقة طويلة الأمد تعود إلى عام 1994، حيث كانت ترك المسؤولة عن غسل جثمان والدتها.

وفيما يتعلق بالتعاون الفني بينهما، أوضحت الصيفي أنهما عملا سويًا في عدة مسلسلات، من بينها "نونة المأذونة". وعقب انتهاء تصوير هذا المسلسل، قررت حنان ترك الابتعاد عن الوسط الفني لمدة خمس سنوات. وفسّرت الصيفي هذا الانقطاع بسبب عدم جاهزية الأعمال الفنية التي عملا عليها، إضافة إلى توقف الحياة بسبب الأحداث السياسية كثورة كانون الثاني. وأوضحت أنها كانت محتارة بين مواصلة العمل لتأمين رزقها وبين تجاهل الظروف السياسية للمضي قدماً في مسيرتها الفنية.

بالرغم من نجاح المسلسل الذي عملا عليه معًا، إلا أن الصيفي لم تكن سعيدة تماماً بهذه التجربة، معبرة عن عدم انتباهها لتحضيرات المسلسل وعن تأثر الأحداث السياسية على سير العمل الفني.