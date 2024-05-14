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رابعة الزيات تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها وتكشف عن عمرها الحقيقي
رابعة الزيات تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها وتكشف عن عمرها الحقيقي
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رابعة الزيات تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها وتكشف عن عمرها الحقيقي

فن

2024-05-14 | 05:46
رابعة الزيات تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها وتكشف عن عمرها الحقيقي
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Aljadeed
رابعة الزيات تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها وتكشف عن عمرها الحقيقي

تصدر اسم الإعلامية ومقدمة البرامج اللبنانية رابعة الزيات الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد احتفالها بعيد ميلادها الـ 53 .

وفي التفاصيل، نشرت رابعة الزيات صور لها على حسابها عبر "انستغرام" وهي تمسك بقالب الحلوى على شكل نحلة، وتألقت باللون الأبيض قائلة: " تشبهني النحلة تشبه أفكاري ونشاطي وحبي للحياة وتقديري للنِعم الكثيرة التي منّ الله عزّ وجل بها عليً".
وأضافت: "احتفل بعيدي ال53 بمحبة وتصالح مع الذات وامتنان لكل إنسان يبادلني الحب لأنني مؤمنة دائماً وأبداً أن " الحب بالحب والبادىء أجمل".

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