رابعة الزيات تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها وتكشف عن عمرها الحقيقي

تصدر اسم الإعلامية ومقدمة البرامج اللبنانية رابعة الزيات الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد احتفالها بعيد ميلادها الـ 53 .

وفي التفاصيل، نشرت رابعة الزيات صور لها على حسابها عبر "انستغرام" وهي تمسك بقالب الحلوى على شكل نحلة، وتألقت باللون الأبيض قائلة: " تشبهني النحلة تشبه أفكاري ونشاطي وحبي للحياة وتقديري للنِعم الكثيرة التي منّ الله عزّ وجل بها عليً".

وأضافت: "احتفل بعيدي ال53 بمحبة وتصالح مع الذات وامتنان لكل إنسان يبادلني الحب لأنني مؤمنة دائماً وأبداً أن " الحب بالحب والبادىء أجمل".