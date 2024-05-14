رابعة الزيات تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها وتكشف عن عمرها الحقيقي

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A post shared by رابعة الزيات - Rabia Zayyat (@rabiaazayyatofficial)
A post shared by رابعة الزيات - Rabia Zayyat (@rabiaazayyatofficial)
شاركت الممثلة اللبنانية سارة ابي كنعان مع متابعيها عبر انستغرام صورا ظهرت فيها بالفستان الابيض، الامر الذي لفت انظار الجمهور، خاصة بعد انتشار اخبار زواجها مدنيا في ابو ظبي.
علق السيناريست المصري مدحت العدل على أنباء اعتزال الفنان القدير يحيى الفخراني مجال الفن، لا سيما بعد هجوم مواقع التواصل الاجتماعي عليه ومطالبته بالاعتزال، بعد تقديمه أحدث مسلسلاته "عتبات البهجة" الذي عرض في رمضان الفائل.
أعلنت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي اللبنانية نادين علي عبد العزيز، إحدى عضوات برنامج "أخوات خوات The Sisters"، خطوبتها في الساعات الفليلة الماضية.