بالفيديو - نادين عبد العزيز تعلن خطوبتها على على متن يخت في ايطاليا

وفي التفاصيل، وثقت نادين مقطع فيديو رومانسي على حسابها الرسمي عبر "إنستغرام" كشفت فيه قبولها طلب الزواج بشريكها الإيطالي، وهما على متن يخت وسط البحر، في أجواء رومانسية.
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A post shared by نادين علي نايف عبدالعزيز (@nadineabdelaziz)
A post shared by نادين علي نايف عبدالعزيز (@nadineabdelaziz)
شاركت الممثلة اللبنانية سارة ابي كنعان مع متابعيها عبر انستغرام صورا ظهرت فيها بالفستان الابيض، الامر الذي لفت انظار الجمهور، خاصة بعد انتشار اخبار زواجها مدنيا في ابو ظبي.
علق السيناريست المصري مدحت العدل على أنباء اعتزال الفنان القدير يحيى الفخراني مجال الفن، لا سيما بعد هجوم مواقع التواصل الاجتماعي عليه ومطالبته بالاعتزال، بعد تقديمه أحدث مسلسلاته "عتبات البهجة" الذي عرض في رمضان الفائل.
كشفت الممثلة المصرية ريم سامي، شقيقة المخرج محمد سامي عن موعد زفافها من رجل الأعمال محمد المغازي.