بالفيديو - نادين عبد العزيز تعلن خطوبتها على على متن يخت في ايطاليا

علق السيناريست المصري مدحت العدل على أنباء اعتزال الفنان القدير يحيى الفخراني مجال الفن، لا سيما بعد هجوم مواقع التواصل الاجتماعي عليه ومطالبته بالاعتزال، بعد تقديمه أحدث مسلسلاته "عتبات البهجة" الذي عرض في رمضان الفائل.