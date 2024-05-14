بعد انتشار خبر زواجها مدنيا في ابو ظبي .. سارة ابي كنعان تطل بالفستان الابيض وتخطف الانظار
شاركت الممثلة اللبنانية سارة ابي كنعان مع متابعيها عبر انستغرام صورا ظهرت فيها بالفستان الابيض، الامر الذي لفت انظار الجمهور، خاصة بعد انتشار اخبار زواجها مدنيا في ابو ظبي.
وفي التفاصيل، أطلت سارة بفستان أبيض قصير خلال مشاركتها في عيد ميلاد زميلتها الممثلة اللبنانية باميلا الكيكبرفقة خطيبها الممثل وسام فارس.
وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا عن زواج الممثل اللبناني وسام فارس والممثلة سارة أبي كنعان مدنيا في حفل أُقيم في أبو ظبي.