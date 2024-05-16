بالفيديو- الشامي يستعين بـ علي الديك لزيارة بلده سوريا بعد 12 سنة غياب

تصدر اسم المغني المعروف بـ "الشامي" الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو يجمعه بالفنان السوري علي الديك خلال زيارتهما لبلدهما سوريا.

وفي التفاصيل، نشر الفنان علي الديك الفيديو مع الشامي على حسابه عبر فيسيوك، وعلق قائلا: " بعد ١٢ سنة الشامي الغالي نازل على الشام وما حب ينزل إلا برفقة أخوه علي الديك".

وأضاف علي: "اهلا وسهلا فيك يا حبيب قلبي بتنور بلدك".

وظهر الشامي في الفيديو وهو يتحدث إلى الجمهور ويقول: "عنّت مفاجأة على راسي، وما راح نيّما ساعتين. دقينالو للكبير (علي الديك) وقلنالو بدنا نزور البلد بعد 12 سنة".