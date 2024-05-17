وفاة السيدة ونيسة أحمد عاطف زوجة أحمد عدوية

وفي التفاصيل، كتب صلاح عطية :"البقاء لله السيدة / ونيسه احمد عاطف (نوسه) ، زوجة الفنان الكبير احمد عدوية، والدة المطرب محمد عدوية، ام محمد.. ست بـ 100 راجل، فقد وقفت كالجبل بجوار زوجها منذ البداية من يتابع الأحاديث الصحفية والتليفزيونية منذ فترة السبعينات والى الآن".

وتابع:"سيجد ان الزوجة كانت بمثابة المتحدث الرسمى لـ (عدوية) فهى تمتلك فكر ولباقة وبراعة فى الحديث، الى جانب انها (ست اصيلة) لم تترك زوجها لـ لحظة واحدة، ولم تكتفى بالشكوى والإستسلام فى محنة زوجها، ولكنها حاربت الظروف وتحملت كل الهجوم المقام ضد زوجها، كان صمودها تحسد عليه، وخير مثال للوفاء والإخلاص، الف رحمه ونور عليها".