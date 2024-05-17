زواج بريجيت ياغي للمرة الثانية وهذه هوية العريس

وشاركت بريجيت مع جمهورها ومتابعيها على حسابها عبر انستغرام، مجموعة صور توثق هذه المناسبة السعيدة، معلنة خبر زواجها، اذ ارفقت بريجيت الصور بالتعليق التالي: "الأشياء العظيمة تأتي حقًا لأولئك الذين ينتظرون.. هنيئاً لنا بأننا عثرنا على بعضنا البعض".