زواج بريجيت ياغي للمرة الثانية وهذه هوية العريس

View this post on Instagram
A post shared by Brigitte Yaghi (@brigitteyaghi)
A post shared by Brigitte Yaghi (@brigitteyaghi)
لطالما حلم بغنائها بالعربي، على وقع هذه الكلمات اختار النجم اللبناني رامي عياش تقديم أغنية Sway بالنسخة العربية، حيث أعاد صياغتها بأسلوبه الموسيقي المتجدد الذي يتناسب مع الموسيقى العربية.
طالب نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإطلاق عريضة لمنع الفنان المغربي من الغناء في مهرجان "موازين إيقاعات العالم"، بالتزامن مع تظاهرات أخرى، تحت شعار "لا لحفلات سعد لمجرد في المغرب".
فاجأت الفنانة المصرية أروى جودة الجمهوربخطوبتها من رجل أعمال إيطالي- فرنسي، مسلم الديانة.