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رامي عياش يطرح أغنية Sway بالعربي
رامي عياش يطرح أغنية Sway بالعربي
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رامي عياش يطرح أغنية Sway بالعربي

فن

2024-05-17 | 11:24
رامي عياش يطرح أغنية Sway بالعربي
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Aljadeed
رامي عياش يطرح أغنية Sway بالعربي

لطالما حلم بغنائها بالعربي، على وقع هذه الكلمات اختار النجم اللبناني رامي عياش تقديم أغنية Sway بالنسخة العربية، حيث أعاد صياغتها بأسلوبه الموسيقي المتجدد الذي يتناسب مع الموسيقى العربية.

وطرح رامي عياش أغنية Sway بالعربي عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب والمنصات الرقمية، وقام بصياغة الكلمات واعداد اللحن، وأشرف على التوزيع الموسيقي ألكسندر ميساكيان.
من جهة أخرى، يستعد رامي عياش لإحياء سلسلة من الحفلات في فرنسا ولبنان والمغرب والأردن ومصر والكويت وغيرها.
وتنطلق أولى حفلاته الصيفية من فرنسا، حيث يُحيِّ في الرابع والعشرين من أيارالحالي حفلاً غنائياً على مسرح كازينو باريس في العاصمة الفرنسية.
ويُضيء رامي عياش سماء المغرب بحفل فني ضمن فعاليات مهرجان موازين بدورته الجديدة، حيث يُحيِّ ليلة غنائية مختلفة في ٢٨ حزيران القادم على مسرح النهضة في العاصمة المغربية الرباط.

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