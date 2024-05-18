فنان شهير يفاجئ اصالة بعيد ميلادها وردة فعل زوجها فائق حسن تتصدر
أشعل الفنان الأردني عمر العبداللات حماس الجمهور بتلميحه عن مفاجأة قادمة دون الكشف عن تفاصيلها، وذلك أثناء احتفاله بعيد ميلاد صديقته الفنانة السورية أصالة نصري في دبي، بحضور زوجها الشاعر العراقي فائق حسن.
وأعلن العبداللات أن الاحتفال شهد أيضاً حضور الشاعر علي الخوار والمنتج عبدالله البداد، داعياً الجمهور لترقب المفاجأة القريبة، مما دفع العديد من المتابعين إلى التكهن بأن المفاجأة قد تكون ديو غنائي يجمعه بأصالة.
ونشر العبداللات مقطع فيديو يوثق أجواء الاحتفال معلقاً عليه: "اليوم احتفلنا بالصديقة الغالية أصولة بمناسبة عيد ميلادها في دبي".