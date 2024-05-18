فنان شهير يفاجئ اصالة بعيد ميلادها وردة فعل زوجها فائق حسن تتصدر

وأعلن العبداللات أن الاحتفال شهد أيضاً حضور الشاعر علي الخوار والمنتج عبدالله البداد، داعياً الجمهور لترقب المفاجأة القريبة، مما دفع العديد من المتابعين إلى التكهن بأن المفاجأة قد تكون ديو غنائي يجمعه بأصالة.

ونشر العبداللات مقطع فيديو يوثق أجواء الاحتفال معلقاً عليه: "اليوم احتفلنا بالصديقة الغالية أصولة بمناسبة عيد ميلادها في دبي".