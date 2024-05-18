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فنانة سورية شهيرة تعلن انفصالها عن خطيبها بطريقة لافتة: قسمة ونصيب
فنانة سورية شهيرة تعلن انفصالها عن خطيبها بطريقة لافتة: قسمة ونصيب
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فنانة سورية شهيرة تعلن انفصالها عن خطيبها بطريقة لافتة: قسمة ونصيب

فن

2024-05-18 | 06:07
فنانة سورية شهيرة تعلن انفصالها عن خطيبها بطريقة لافتة: قسمة ونصيب
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Aljadeed
فنانة سورية شهيرة تعلن انفصالها عن خطيبها بطريقة لافتة: قسمة ونصيب

أعلنت الفنانة السورية سارة نخلة انفصالها عن خطيبها بعد نحو أربعة أشهر من ارتباطهما، دون ان تكشف عن الاسباب التي ادت الى ذلك.

 وأوضحت سارة في منشور عبر خاصية "الستوري" على حسابها في "إنستغرام" أنها قررت الرد على أسئلة جمهورها ومحبيها، ونفي الشائعات المتداولة، وأيضًا الإجابة عن السؤال المتكرر "سارة فرحك ايمتا؟".

وأكدت سارة أنها تحرص دائمًا على مشاركة أخبارها الشخصية مع جمهورها، وكما أعلنت سابقًا عن خطوبتها ونشرت بعض الصور من المناسبة، تُعلن الآن عن انفصالها عن خطيبها الذي وصفته بـ"المحترم".

وأشارت سارة إلى أنها تكن احترامًا كبيرًا لخطيبها السابق، وتشهد بأخلاقه النبيلة وتربيته الحسنة وأصله الطيب، معتبرة أن انفصالهما كان نتيجة "القسمة والنصيب"، قائلة: "قدر الله وما شاء فعل".


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