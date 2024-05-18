شاهدوا لحظة لقاء الشامي بوالدته في سوريا بعد 12 عاما من الغياب

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A post shared by ❤🔥Alshami (@fanz_alshami_noor13)
A post shared by ❤🔥Alshami (@fanz_alshami_noor13)
فاجأت النجمة سيلين ديون معجبيها بنشر صورة نادرة لابنيها التوأمين، إذ بديا وكأنهما في العشرينات من العمر، رغم أنهما ما يزالان في الثالثة عشرة.
أعلنت الفنانة السورية سارة نخلة انفصالها عن خطيبها بعد نحو أربعة أشهر من ارتباطهما، دون ان تكشف عن الاسباب التي ادت الى ذلك.
أثارت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني جدلا كبيرا بين متابعيها عبر مواقع النواصل الاجتماعي بعد أحدث ظهور لها.