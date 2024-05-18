رابعة الزيات وتصريحات مفاجئة.. علاقتها بالنظام وترحيل النازحين وماذا عن قضية جورج مبيض؟

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الإنطلاقة كانت من مرحلة الطفولة، حيث تحدثت رابعة بكل صراحة عن لجوئها إلى حقن الفيلر والبوتوكس لإخفاء التجاعيد، كما تحدثت عن زواجها الأول في سن مبكر وسفرها إلى إفريقيا.أما فيما يتعلق بمسيرتها الإعلامية، فقد كشفت رابعة أسراراً عن بداياتها على شاشة الـNBN قائلةً "قلبي أخدني لهونيك لأني بنت الجنوب"، واعترفت خلال حديثها عن مرحلة انتقالها لشاشة الجديد أنها فشلت في تقديم نشرات الأخبار قبل أن تنتقل على هذه الشاشة لتقديم البرامج ويواجَه أول برنامج لها بقرار قضائي قضى بتوقيفه.أما في فقرة قيل وقال، انفعلت رابعة بسبب الإنتقادات التي تعرضت لها بعد استضافتها جورج مبيض وردت بشكل قوي على الإعلامية اللبنانية ديما صادق.