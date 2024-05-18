نادين نسيب نجيم تحذّر من بعض أطباء التجميل: انتبهوا من المنافقين

الحكيم الشاطر بفرجي شغله قبل و بعد بشكل مهني و محترم وبركز بشغله اله و هو شو عامل بحياته حتى يثبت انه هو حكيم شاطر و قادر يفيد غير هيك بيكون تجاري همه الترند و يعمل اسم و ترويج دون المستوى بس المضمون صفر . لاحظوا كل الاطباء المحترمين و المهمين حول العالم يلي عندن حسابات على… — Nadine Nassib Njeim 🏆 (@nadinenjeim) May 18, 2024

وفي تغريدة كتبتها على حسابها عبر منصة "إكس"، قالت نادين: "الحكيم الشاطر بفرجي شغله قبل وبعد بشكل مهني ومحترم وبركز بشغله اله وهو شو عامل بحياته حتى يثبت انه هو حكيم شاطر وقادر يفيد".وتابعت: "غير هيك بيكون تجاري همه الترند ويعمل اسم و ترويج دون المستوى بس المضمون صفر"، مضيفة: "لاحظوا كل الاطباء المحترمين والمهمين حول العالم يلي عندن حسابات على السوشل ميديا بيحكوا عن شغلهم وما يجيبوا سيرة حدا وبخلوك تنغرم وتقتنع بشغلن وعندن مهنية".هذا وتوّجهت إلى متابعيها بالقول: "روحوا عند هيك نوع اطباء وانتبهوا من المنافقين.. اوعى توثقوا بهيك ناس وتسلموهم حالكم. والقرار بيرجعلكم".كلام نادين هذا جعل متابعيها يتساءلون عمّا إذا كانت تقصد طبيباً معينا أو أنها تتحدث بشكل عام.