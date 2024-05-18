النجوم يعايدون عادل إمام بعيده الـ 84: دمت لنا علمًا مصريًا مبدعًا
حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة الفنان المصري عادل إمام بعيد ميلاده الـ84، الذي وافق يوم 17 أيار، متمنين له مزيدًا من السعادة في حياته المقبلة.
الفنان محمد إمام، نجل عادل امام، نشر صورة له مع والده في طفولته وعلق عليها قائلاً: "أهم فنان في التاريخ".
من جهتها، عايدت الفنانة لبلبة عادل إمام، كتبت في منشور على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "كل سنة وأنت طيب، ودايمًا مبسوط وبتضحك زي ما أنت أسعدت الملايين اللي بيعشقوا فنك، أجمل أيام حياتي لما كنا بنشتغل مع بعض وأجمل أفلامي كانت وأنا معاك اشتغلت معاك أجمل أدواري، ومش ممكن أنسى الأيام الحلوة والكواليس الجميلة المنظمة زي ما أنت دايما منظم".
اما الفنانة شريهان، فقد حرصت أيضا على تهنئته، مؤكدة أن رحلته الفنية تعد درسًا في العطاء والالتزام والاحترام، وكتبت: "دمت لنا علم مصري مبدع وعظيم نفتخر به، وكل سنة وأنت طيب يا أسطورة مصرية محترمة مُعلمة وعظيمة لن تتكرر".