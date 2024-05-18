النجوم يعايدون عادل إمام بعيده الـ 84: دمت لنا علمًا مصريًا مبدعًا

حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة الفنان المصري عادل إمام بعيد ميلاده الـ84، الذي وافق يوم 17 أيار، متمنين له مزيدًا من السعادة في حياته المقبلة.

