أشواريا راي تتعرض للانتقاد بسبب إطلالتها في مهرجان كان

اختارت أشواريا عند سيرها على السجادة الحمراء إطلالة من توقيع دار الأزياء الهندية Falguni Shane Peacock، حيث ارتدت فستانًا أسود مصنوعًا من قماش التافتا. تميَّز الفستان بتصميمه الغريب والخارج عن المألوف، بدءًا من أكتافه البيضاء المنتفخة، وانتهاءً بذيله الطويل المُزيَّن بالورود المتفتحة.وكان أكثر ما أثار استياء محبي ملكة جمال الكون اللمسات الذهبية التي زينت بها الفستان، إذ جاءت على شكل تفاصيل ملتوية من الذهب المنصهر على الصدر، بالإضافة إلى الذيل الطويل المُزيَّن من الأعلى بأزهار ذهبية ضخمة ثلاثية الأبعاد محبوكة يدويًا فوق قماش أبيض.ووصف البعض إطلالة أشواريا بـ"الرخيصة"، إذ كتبت إحداهن: الفستان سيئ حقًا، هناك الكثير مما يحدث ولسبب ما يبدو التصميم الذهبي في المقدمة رخيص الثمن. ربما بسبب القماش الذي اختاروه. آمل أن يكون هناك زي أفضل للحدث القادم.