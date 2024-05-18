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ما حقيقة ارتباط مديحة كنيفاتي بـ &quot;ثريّ عربي&quot;؟
ما حقيقة ارتباط مديحة كنيفاتي بـ "ثريّ عربي"؟
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ما حقيقة ارتباط مديحة كنيفاتي بـ "ثريّ عربي"؟

فن

2024-05-18 | 09:52
ما حقيقة ارتباط مديحة كنيفاتي بـ "ثريّ عربي"؟
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Aljadeed
ما حقيقة ارتباط مديحة كنيفاتي بـ "ثريّ عربي"؟

نفت الفنانة السورية مديحة كنيفاتي، بشكل قاطع ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن أخبار زواجها برجل عربي ثري، مؤكدة أن هذه الشائعات عارية عن الصحة تمامًا.

وأوضحت مديحة في تصريح خاص لموقع "فوشيا"، أن مصدر هذه الشائعات هو صفحة مزوَّرة على موقع "فيسبوك" تحمل اسمها، بينما هي لا تمتلك أي حساب شخصي أو صفحة على هذا الموقع.
وعبرت مديحة عن استيائها من انتشار مثل هذه الشائعات، مؤكدة أن بعض الصفحات تنشر أخبارًا كاذبة دون التحقق من صحتها، فقط من أجل زيادة التفاعل، مضيفة: "عندما أرتبط سأعلن ذلك بنفسي، لأن هذا الأمر طبيعي وعادي، لكنه أيضًا خاص جدًا، ويتعلق بحياتي الشخصية التي لا أحب الخوض فيها كثيرًا".
وأشارت الممثلة السورية إلى أن بعض الأشخاص أصبحوا يمتهنون تأليف القصص الوهمية لإيذاء الآخرين، بينما ينبغي لهم أن يفكروا بتطوير أنفسهم عوضًا عن ذلك، مؤكدة أنها تحترم وتحب من يهتم بتطوير نفسه، ويبعد عن حياة الآخرين، ويركز على عمله وعائلته.
 

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