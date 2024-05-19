ريم سامي تتأثر وتبكي في زفافها خلال رقصها مع والدها

وفي لحظات مؤثرة رقصت ريم مع والدها على أغنية "بنت أبويا"، وسط دموع العروس ووالدها، فرحا لزواجها وبكاء على فراقها

وأدخل شقيقها المخرج محمد سامي ووالده ريم لعريسها، وأحيت الفنانة دينا زفة العروسين، كما ظهرت العروس في حفل الزفاف بفستان أبيض طويل، وتركت شعرها مرفوعًا، وارتدت قفازًا شفافا أنيقا وإكسسوارات مناسبة للفستان.