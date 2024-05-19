ريم سامي تتأثر وتبكي في زفافها خلال رقصها مع والدها

وفي لحظات مؤثرة رقصت ريم مع والدها على أغنية "بنت أبويا"، وسط دموع العروس ووالدها، فرحا لزواجها وبكاء على فراقها
وأدخل شقيقها المخرج محمد سامي ووالده ريم لعريسها، وأحيت الفنانة دينا زفة العروسين، كما ظهرت العروس في حفل الزفاف بفستان أبيض طويل، وتركت شعرها مرفوعًا، وارتدت قفازًا شفافا أنيقا وإكسسوارات مناسبة للفستان.
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A post shared by Mai Omar ❤mohamedsami ❤ (@mohamedsamifamily)
A post shared by Mai Omar ❤mohamedsami ❤ (@mohamedsamifamily)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه الفنان المصري عمرو دياب، اثار غضب الجمهور.
يستمر اسم مشهور مواقع التواصل الاجتماعي جورج ديب، المعورف بـ "دكتور فود"، بتصدر حديث الجمهور بعد ارتباطه بقضية اتجار بالممنوعات بعد اسابيع من اتهار زوجته "شروق" المعروفة بـ صانشاين، بالخيانة وانتاج الاطعمة الفاسدة.
احتفلت الفنانة اللبنانية سارة أبي كنعان وخطيبها الفنان وسام فارس بحفل توديع العزوبيّة بحضور العائلة والأصدقاء.