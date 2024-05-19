نانسي عجرم في مأزق بسبب أغنية فريد الأطرش

وفي التفاصيل، جاء قرار فيصل الأطرش بعد تأدية نانسي عجرم أغنية "أنا وإنت وبس ولا حد تالتنا"، بدون موافقة جمعية المؤلفين والملحنين المصرية "ساسيرو"، أو الشركة المدنية للمؤلفين والملحنين، باعتبارهما المالكتين الوحيدتين للحقوق المالية في الأداء العلني والطبع وإعادة النشر.

وجاء في البيان الآتي: "يعلن فيصل فريد الأطرش الوريث الوحيد للفنان فريد الأطرش بأن الإعلان المتاح حاليًا بصوت الفنانة نانسي عجرم باستخدام أغنية “أنا وإنت ولا حد تالتنا” يعقد المسؤولية الجنائية عن تعد على الحق الأدبي فضلُا على أنه تم دون موافقة جمعية المؤلفين والملحنين "ساسيرو" أو الشركة المصرية المدنية وناشري الموسيقي "ساسم" باعتبارهما من يملكون الحقوق المدنية في الأداء العلني والطبع الميكانيكي وإعادة النشر.

وأضاف البيان: "كلف مكتبنا بتمثيل الوريث الوحيد في دفع التعدي عن حقوق الفنان فريد الأطرش والتعاون مع "ساسيرو" و"ساسم" لتحقيق استغلال أوسع لمصنفاته بما لا يمس الحقوق الأدبية عليها، حيث إنها بطبيعتها لا تقبل التنازل عنها إلا في كل حالة على حدة بموجب عقد مكتوب".

ويذكر، أن الفنانة نانسي عجرم كانت قد شاركت بالغناء في حملة دعاية لشركة منتجات الآيس كريم، وقدمت مقاطع من الأغنية الشهيرة للفنان فريد الأطرش "أنا وإنت ولا حد تالتنا".