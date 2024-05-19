شاهدوا تامر حسني يغازل بسمة بوسيل أمام الجميع في زفاف ريم سامي

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A post shared by 𝗨𝗟𝗧𝗥𝗔𝗦𝗧𝗔𝗠𝗘𝗥𝗛𝗢𝗦𝗡𝗬 (𝗨𝗧𝗛) (@ultrastamerhosny)
A post shared by 𝗨𝗟𝗧𝗥𝗔𝗦𝗧𝗔𝗠𝗘𝗥𝗛𝗢𝗦𝗡𝗬 (𝗨𝗧𝗛) (@ultrastamerhosny)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه الفنان المصري عمرو دياب، اثار غضب الجمهور.
يستمر اسم مشهور مواقع التواصل الاجتماعي جورج ديب، المعورف بـ "دكتور فود"، بتصدر حديث الجمهور بعد ارتباطه بقضية اتجار بالممنوعات بعد اسابيع من اتهار زوجته "شروق" المعروفة بـ صانشاين، بالخيانة وانتاج الاطعمة الفاسدة.
احتفلت الفنانة اللبنانية سارة أبي كنعان وخطيبها الفنان وسام فارس بحفل توديع العزوبيّة بحضور العائلة والأصدقاء.