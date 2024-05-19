شاهدوا تامر حسني يغازل بسمة بوسيل أمام الجميع في زفاف ريم سامي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو منتشر للفنان المصري تامر حسني وهو يغازل طليقته الفنانة بسمة بوسيل بطريقة غير مباشرة في زفاف الممثلة المصرية ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي.

وفي التفاصيل، تصدر مقطع الفيديو حديث الجمهور، وظهر الفنان تامر حسني فيه وهو يغني مقطع من أغنيته "حلم سنين"، قائلا: "حبك ولا يوم هنساه" في إشارة منه لطليقته بسمة بوسيل لتشاركه هي أيضاً الغناء.

و من جهة أخرى، تألق عدد من نجوم الفن بأجمل الأغنيات فى حفل زفاف ريم سامى شقيقة ريم سامى شقيقة المخرج محمد سامي، حيث تألق الهضبة عمرو دياب بعدد من أجمل أغنياته التي رقص عليها العروسان، فيما قدم الفنان تامر حسني الحفل بأغنية حلو المكان، ووصلة من أغانيه القديمة والجديدة".