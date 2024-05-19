راغب علامة يوجه رسالة مؤثرة لنجله خالد في عيد ميلاده: فخور بكل إنجازاتك

وفي التفاصيل، شارك راغب علامة على حسابه عبر "إنستغرام" مجموعة من الصور التي تجمعه بابنه في مراحل عمرية مختلفة، وأرفقها بتعليق أعرب خلاله عن فخره العميق به وبالإنجازات جميعها التي يحققها.
وكتب الفنان راغب علامة: "عيد ميلاد سعيد حبيبي خالد، لقد كبرت لتصبح رجلا مميزا، ولا يمكنني أن أكون أكثر فخرا!، كل يوم يمر بشوف فيك الصديق والسند، أنت مش بس ابني، أنت رفيقي، أنا فخور بكل إنجازاتك!".
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A post shared by Ragheb Alama (@raghebalama)
A post shared by Ragheb Alama (@raghebalama)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه الفنان المصري عمرو دياب، اثار غضب الجمهور.
يستمر اسم مشهور مواقع التواصل الاجتماعي جورج ديب، المعورف بـ "دكتور فود"، بتصدر حديث الجمهور بعد ارتباطه بقضية اتجار بالممنوعات بعد اسابيع من اتهار زوجته "شروق" المعروفة بـ صانشاين، بالخيانة وانتاج الاطعمة الفاسدة.
احتفلت الفنانة اللبنانية سارة أبي كنعان وخطيبها الفنان وسام فارس بحفل توديع العزوبيّة بحضور العائلة والأصدقاء.