راغب علامة يوجه رسالة مؤثرة لنجله خالد في عيد ميلاده: فخور بكل إنجازاتك

وفي التفاصيل، شارك راغب علامة على حسابه عبر "إنستغرام" مجموعة من الصور التي تجمعه بابنه في مراحل عمرية مختلفة، وأرفقها بتعليق أعرب خلاله عن فخره العميق به وبالإنجازات جميعها التي يحققها.

وكتب الفنان راغب علامة: "عيد ميلاد سعيد حبيبي خالد، لقد كبرت لتصبح رجلا مميزا، ولا يمكنني أن أكون أكثر فخرا!، كل يوم يمر بشوف فيك الصديق والسند، أنت مش بس ابني، أنت رفيقي، أنا فخور بكل إنجازاتك!".