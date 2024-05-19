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معلومات جديدة عن قضية دكتور فود بعد اتهامه بـ الاتجار وتعاطي الممنوعات
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معلومات جديدة عن قضية دكتور فود بعد اتهامه بـ الاتجار وتعاطي الممنوعات

فن

2024-05-19 | 09:16
معلومات جديدة عن قضية دكتور فود بعد اتهامه بـ الاتجار وتعاطي الممنوعات
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Aljadeed
معلومات جديدة عن قضية دكتور فود بعد اتهامه بـ الاتجار وتعاطي الممنوعات

يستمر اسم مشهور مواقع التواصل الاجتماعي جورج ديب، المعورف بـ "دكتور فود"، بتصدر حديث الجمهور بعد ارتباطه بقضية اتجار بالممنوعات بعد اسابيع من اتهار زوجته "شروق" المعروفة بـ صانشاين، بالخيانة وانتاج الاطعمة الفاسدة.

والقضية بدأت عندما ادّعى قاضي تحقيق في لبنانعلى دكتور فود، بـ "التصنيع والاتجار وتهريب الممنوعات"، وذلك بعد تحقيقات أولية أجراها في القضية.

في هذا السياق، أفاد مصدر قضائي لـ"العربية"، بأن القضاء سيستمع إلى إفادة "دكتور فود" في قصر العدل ودفاعه تجاه التُهم المنسوبة إليه حول تورطه بقضية الممنوعات واستغلال شهرته وشركته المخصصة لتصنيع الطعام في الاتجار بالممنوعات.
وجاء ذلك بعد أشهر فقط من اتهام مماثل له، حيث أشارت مصادر قضائية مطلع العام الجاري، أنه تم ضبط ممنوعات في بعض منتجات "دكتور فود" بينما كانت متّجهة نحو تركيا عبر المطار.
وفي حينه، خضع جورج ديب المعروف بـ"دكتور فود" للاستجواب، نافياً أن تكون البضاعة التي ضبطها عبر مطار رفيق الحريري الدولي عائدة له.

لكنه بحسب المصادر نفسها اعترف بأنه يتعاطى الممنوعات ولا يتاجر بها، وعندها ادّعت عليه النيابة العامة في جبل لبنان بتعاطي الممنوعات فقط ثم أفرجت عنه.

وأوضح المصدر أن القضاء عندما حدد جلسة الاستجواب لم يُصدر إشارة "منع سفر"، وفي حال تغيّب المتهم عن جلسة الاستجواب يوم غد الاثنين، فسيتّخذ القضاء اللبناني الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

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