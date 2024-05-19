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فيديو مسرب لـ عمرو دياب يغضب الجمهور
فيديو مسرب لـ عمرو دياب يغضب الجمهور
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فيديو مسرب لـ عمرو دياب يغضب الجمهور

فن

2024-05-19 | 09:22
فيديو مسرب لـ عمرو دياب يغضب الجمهور
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Aljadeed
فيديو مسرب لـ عمرو دياب يغضب الجمهور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه الفنان المصري عمرو دياب، اثار غضب الجمهور.

 وظهر عمرة في الفيديو وهو يضرب مهندس الصوت على المسرح، خلال حفل زفاف كان يُحييه في القاهرة.

وقام دياب لاحقاً بطرد الموظف أمام الحاضرين، ما سبب موجة غضب كبيرة من الجمهور اتجاهه.

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