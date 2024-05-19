فيديو مسرب لـ عمرو دياب يغضب الجمهور

وظهر عمرة في الفيديو وهو يضرب مهندس الصوت على المسرح، خلال حفل زفاف كان يُحييه في القاهرة.

وقام دياب لاحقاً بطرد الموظف أمام الحاضرين، ما سبب موجة غضب كبيرة من الجمهور اتجاهه.