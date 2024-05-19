فيديو مسرب لـ عمرو دياب يغضب الجمهور

وظهر عمرة في الفيديو وهو يضرب مهندس الصوت على المسرح، خلال حفل زفاف كان يُحييه في القاهرة.
وقام دياب لاحقاً بطرد الموظف أمام الحاضرين، ما سبب موجة غضب كبيرة من الجمهور اتجاهه.
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A post shared by خالد المولى | العرّاب (@alarrabcom)
A post shared by خالد المولى | العرّاب (@alarrabcom)
أصدرت النجمة الذهبية نوال الزغبي أغنيتها المنفردة "من باريس"، بعد الكثير من التشويق ومن تصدرها "التراند" لأيام.
يستمر اسم مشهور مواقع التواصل الاجتماعي جورج ديب، المعورف بـ "دكتور فود"، بتصدر حديث الجمهور بعد ارتباطه بقضية اتجار بالممنوعات بعد اسابيع من اتهار زوجته "شروق" المعروفة بـ صانشاين، بالخيانة وانتاج الاطعمة الفاسدة.
احتفلت الفنانة اللبنانية سارة أبي كنعان وخطيبها الفنان وسام فارس بحفل توديع العزوبيّة بحضور العائلة والأصدقاء.