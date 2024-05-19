حسين حجيج "ام حبودي" ضيف زينب حمود في هذه الحلقة من بودكاست عالجديد

حل الشاب اللبناني حسين حجيج، المعروف بشخصية "ام حبودي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ضيفا ضمن برنامج "بودكاست عالجديد" مع الاعلامية زينب حمود حيث تحدث عن كثير من التفاصيل حول حياته الخاصة وشهرته عبر السوشال ميديا.

وتحدث حسين خلال الحلقة عن نجاته من حادث سير مروع، واصابته بفقدان مؤقت للذاكرة، اللأمر الذي فتح عينه على حقيقة مرة اذ وجد اصدقاءه تخلوا عنه. كما سرد حسين خلال اللقاء بداياته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة الى الانتقادات الكثيرة التي تعرض لها، ورد بحزم عليها، بالاضافة الى حديثه عن تأثير هذه الشخصية على حياته وحياة عائلته.

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