أول تعليق من بريجيت ياغي بعد زواجها في كندا: عم بفتح هالفصل الجديد والحلو بحياتي

وفي التفاصيل، نشرت بريجيت مجموعة صور جديدة عبر حسابها على انستغرام من المُناسبة السعيدة حيث ظهرت ببدلة بيضاء برفقة زوجها.

وعلّقت على الصور قائلة: "من كل قلبي بشكر كل يلي باركولي بعرسي. مع إني ما قدرت جاوب عكل واحد فيكن، بس حبيت قول إني مبسوطة وممتنة أنا وعم بفتح هالفصل الجديد والحلو بحياتي".