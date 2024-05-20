أول تعليق من بريجيت ياغي بعد زواجها في كندا: عم بفتح هالفصل الجديد والحلو بحياتي

وفي التفاصيل، نشرت بريجيت مجموعة صور جديدة عبر حسابها على انستغرام من المُناسبة السعيدة حيث ظهرت ببدلة بيضاء برفقة زوجها.
وعلّقت على الصور قائلة: "من كل قلبي بشكر كل يلي باركولي بعرسي. مع إني ما قدرت جاوب عكل واحد فيكن، بس حبيت قول إني مبسوطة وممتنة أنا وعم بفتح هالفصل الجديد والحلو بحياتي".
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A post shared by Brigitte Yaghi (@brigitteyaghi)
A post shared by Brigitte Yaghi (@brigitteyaghi)
تحدثت المغنية البريطانية الشهيرة أديل، الحائزة على جائزة غرامي، عن رغبتها في خوض تجربة الأمومة مرة أخرى، أثناء غنائها على مسرح قصر سيزار الأيقوني في لاس فيغاس.
حققت غزل، ابنة الفنانة المغربية دنيا بطمة والمنتج البحريني محمد الترك، المركز الأول في مسابقة السباحة.
يبدو ان مشهور مواقع التواصل الاجتماعي اللبناني جورج ديب، المعروف بـ "دكتور فود"، قرر العودة الى لبنان برفقة زوجته شروق، وذلك بعد انتشار شائعات حول هروبه خشية الملاحقة القانونية من قبل السلطات اللبنانية.