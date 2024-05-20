الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
أول تعليق من بريجيت ياغي بعد زواجها في كندا: عم بفتح هالفصل الجديد والحلو بحياتي
أول تعليق من بريجيت ياغي بعد زواجها في كندا: عم بفتح هالفصل الجديد والحلو بحياتي
A-
A+

أول تعليق من بريجيت ياغي بعد زواجها في كندا: عم بفتح هالفصل الجديد والحلو بحياتي

فن

2024-05-20 | 05:29
أول تعليق من بريجيت ياغي بعد زواجها في كندا: عم بفتح هالفصل الجديد والحلو بحياتي
العودة الى الأعلى
Aljadeed
أول تعليق من بريجيت ياغي بعد زواجها في كندا: عم بفتح هالفصل الجديد والحلو بحياتي

احتفلت الفنانة اللبنانية بريجيت ياغي بزفافها للمرة الثانية، حيث دخلت القفص الذهبي بزواجها من الشاب جورج الجميّل في حفل أقيم في كندا​حيث يعيشان.

وفي التفاصيل، نشرت بريجيت مجموعة صور جديدة عبر حسابها على انستغرام من المُناسبة السعيدة حيث ظهرت ببدلة بيضاء برفقة زوجها.

وعلّقت على الصور قائلة: "من كل قلبي بشكر كل يلي باركولي بعرسي. مع إني ما قدرت جاوب عكل واحد فيكن، بس حبيت قول إني مبسوطة وممتنة أنا وعم بفتح هالفصل الجديد والحلو بحياتي".

اقرأ ايضا في فن

أديل تكشف عن رغبتها بإنجاب طفلة وهكذا وصفتها
11:02

أديل تكشف عن رغبتها بإنجاب طفلة وهكذا وصفتها

تحدثت المغنية البريطانية الشهيرة أديل، الحائزة على جائزة غرامي، عن رغبتها في خوض تجربة الأمومة مرة أخرى، أثناء غنائها على مسرح قصر سيزار الأيقوني في لاس فيغاس.

11:02

أديل تكشف عن رغبتها بإنجاب طفلة وهكذا وصفتها

تحدثت المغنية البريطانية الشهيرة أديل، الحائزة على جائزة غرامي، عن رغبتها في خوض تجربة الأمومة مرة أخرى، أثناء غنائها على مسرح قصر سيزار الأيقوني في لاس فيغاس.

ابنة دنيا بطمة تحزن الجميع بسبب ما حصل معها بغياب والدتها
09:52

ابنة دنيا بطمة تحزن الجميع بسبب ما حصل معها بغياب والدتها

حققت غزل، ابنة الفنانة المغربية دنيا بطمة والمنتج البحريني محمد الترك، المركز الأول في مسابقة السباحة.

09:52

ابنة دنيا بطمة تحزن الجميع بسبب ما حصل معها بغياب والدتها

حققت غزل، ابنة الفنانة المغربية دنيا بطمة والمنتج البحريني محمد الترك، المركز الأول في مسابقة السباحة.

اول ظهور لـ دكتور فود بعد اتهامه بـ الاتجار بالممنوعات
09:46

اول ظهور لـ دكتور فود بعد اتهامه بـ الاتجار بالممنوعات

يبدو ان مشهور مواقع التواصل الاجتماعي اللبناني جورج ديب، المعروف بـ "دكتور فود"، قرر العودة الى لبنان برفقة زوجته شروق، وذلك بعد انتشار شائعات حول هروبه خشية الملاحقة القانونية من قبل السلطات اللبنانية.

09:46

اول ظهور لـ دكتور فود بعد اتهامه بـ الاتجار بالممنوعات

يبدو ان مشهور مواقع التواصل الاجتماعي اللبناني جورج ديب، المعروف بـ "دكتور فود"، قرر العودة الى لبنان برفقة زوجته شروق، وذلك بعد انتشار شائعات حول هروبه خشية الملاحقة القانونية من قبل السلطات اللبنانية.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024