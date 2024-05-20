داليدا خليل تطل بالحجاب في الامارات.. هكذا ظهرت

وفي التفاصيل، أطلت داليدا في الصور بحجاب خلال زيارتها مسجد الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي.
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تحدثت المغنية البريطانية الشهيرة أديل، الحائزة على جائزة غرامي، عن رغبتها في خوض تجربة الأمومة مرة أخرى، أثناء غنائها على مسرح قصر سيزار الأيقوني في لاس فيغاس.
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