مقطع فيديو رومانسي لـ مي عمر وزوجها محمد سامي يتصدر الترند
انتشرت مجموعة فيديوهات في الساعات القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي توثق لحظات رومانسية بين الفنانة المصرية مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، خلال حفل زفاف شقيقة محمد، ريم سامي.
وفي التفاصيل، أظهرت الفيديوهات مي عمر وهي ترقص بجانب زوجها بحب وانسجام، وتبادل الثنائي نظرات رومانسية تعبّر عن مدى الحب والدعم المتبادل بينهما.
ولفت هذا المشهد أنظار الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبّروا عن إعجابهم الشديد بتناغم مي عمر وزوجها وتواصلهما العاطفي العميق.