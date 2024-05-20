مقطع فيديو رومانسي لـ مي عمر وزوجها محمد سامي يتصدر الترند

وفي التفاصيل، أظهرت الفيديوهات مي عمر وهي ترقص بجانب زوجها بحب وانسجام، وتبادل الثنائي نظرات رومانسية تعبّر عن مدى الحب والدعم المتبادل بينهما.

ولفت هذا المشهد أنظار الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبّروا عن إعجابهم الشديد بتناغم مي عمر وزوجها وتواصلهما العاطفي العميق.