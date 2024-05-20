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اليسا تثير الجدل بتعليقها على الحداد على وفاة الرئيس الايراني ومرافقيه و نادين الراسي : اختيار مش ok
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اليسا تثير الجدل بتعليقها على الحداد على وفاة الرئيس الايراني ومرافقيه و نادين الراسي : اختيار مش ok

فن

2024-05-20 | 09:40
اليسا تثير الجدل بتعليقها على الحداد على وفاة الرئيس الايراني ومرافقيه و نادين الراسي : اختيار مش ok
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Aljadeed
اليسا تثير الجدل بتعليقها على الحداد على وفاة الرئيس الايراني ومرافقيه و نادين الراسي : اختيار مش ok

حدث كبير هز العالم اليوم، اذ اعلنت إيران رسميا وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي​ مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان،​في حادث تحطم مروحية كانت تقلهما مع مسؤولين آخرين في منطقة وعرة قرب الحدود مع أذربيجان، بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران.

وفي حين نعاه عدد كبير من رؤساء و دبلوماسيي العالم، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الحداد الرسمي على الرئيس الايراني ومرافقيه في لبنان.

من جهتها، سارعت الفنانة اللبنانية اليسا للتعليق على قرار الحداد بطريقة غامضة، اذ اكتفت بنشر البيان على صفحتها عبر "اكس"، وارفقته بتعليق غير واضح، بدت فيه وكأنها تنتقد هذا القرار.

وردت الاعلامية اللبنانية نضال الاحمدية على اليسا في تعليق كتبت فيه: "(اجراء تقليدي (وفي لبنان، أعلنت الحكومة حدادا رسميا لثلاثة أيام حزنا على وفاة الملكة البريطانية. وقررت الحكومة اللبنانية تنكيس الأعلام على المؤسسات العامة، فضلا عن تعديل البرامج الإعلامية بما يتناسب والحدث".

وختمت نضال: " أنا كمان ما فهمت بالاول".

كما قامت الممثلة اللبنانية نادين الراسي بنشر تعليق على الحادثة ايضا، تساءلت من خلاله عن الاسباب المعلنة حول الحادثة اذ كتبت: "عالـ 8000 و 10000 قدم الطقس مش متل الـ 2000 الا اذا كانوا عم يهبطوا بالغابة".

واضافت: "اختيار مش اوك بالهطقس للكابتن، مروحية الرئيس سقطت ومروحية المواكبة والمروحية اللي بتنقل الرئيس في حال تعطلت الاولى رجعوا بخير وسلامة وبلا ولا شي! ولا حتى لوكايشن!."

وختمت نادين: "انا فايتة نام".

 

 

 

 

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