اول ظهور لـ دكتور فود بعد اتهامه بـ الاتجار بالممنوعات

وظهر "دكتور فود" في مقطع فيديو نشرته صفحة شربيليتا وتم تداوله بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال إنه موجود في مطار دبي، استعدادًا لركوب الطائرة والتوجه إلى لبنان و"ريحته الطيبة". وأثناء الفيديو، وجه الكاميرا نحو زوجته شروق، مؤكدًا عودتهما معًا إلى لبنان.
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تحدثت المغنية البريطانية الشهيرة أديل، الحائزة على جائزة غرامي، عن رغبتها في خوض تجربة الأمومة مرة أخرى، أثناء غنائها على مسرح قصر سيزار الأيقوني في لاس فيغاس.
حققت غزل، ابنة الفنانة المغربية دنيا بطمة والمنتج البحريني محمد الترك، المركز الأول في مسابقة السباحة.
حدث كبير هز العالم اليوم، اذ اعلنت إيران رسميا وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان،في حادث تحطم مروحية كانت تقلهما مع مسؤولين آخرين في منطقة وعرة قرب الحدود مع أذربيجان، بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران.