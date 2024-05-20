اول ظهور لـ دكتور فود بعد اتهامه بـ الاتجار بالممنوعات

وظهر "دكتور فود" في مقطع فيديو نشرته صفحة شربيليتا وتم تداوله بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال إنه موجود في مطار دبي، استعدادًا لركوب الطائرة والتوجه إلى لبنان و"ريحته الطيبة". وأثناء الفيديو، وجه الكاميرا نحو زوجته شروق، مؤكدًا عودتهما معًا إلى لبنان.