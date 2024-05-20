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أديل تكشف عن رغبتها بإنجاب طفلة وهكذا وصفتها
أديل تكشف عن رغبتها بإنجاب طفلة وهكذا وصفتها
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أديل تكشف عن رغبتها بإنجاب طفلة وهكذا وصفتها

فن

2024-05-20 | 11:02
أديل تكشف عن رغبتها بإنجاب طفلة وهكذا وصفتها
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Aljadeed
أديل تكشف عن رغبتها بإنجاب طفلة وهكذا وصفتها

تحدثت المغنية البريطانية الشهيرة أديل، الحائزة على جائزة غرامي، عن رغبتها في خوض تجربة الأمومة مرة أخرى، أثناء غنائها على مسرح قصر سيزار الأيقوني في لاس فيغاس.

وفي التفاصيل، أعربت المغنية البالغة 36 عامًا عن رغبتها في استقبال طفلٍ جديد من زوجها الوكيل الرياضي بول ريتش.

وتأمل أديل التي تعيش حاليًّا تجربة الأمومة مع ابنها أنجيلو، البالغ من العمر 11 عامًا، من زوجها السابق سيمون كونيكي، أن تكون أمًّا لطفلة هذه المرة، إذ قالت بنبرة عفوية محملةٍ بالمرح: أشعر أنها قد تكون أكثر شخصاً أحبه في العالم، ولكن من المحتمل أيضًا أن تكون أكثر شخصاً أكرهه في العالم، وهذا غالبًا ما سيحدث.

وأكدت أديل، التي عقدت قرانها سرًّا على زوجها ريتش في نهاية العام الماضي، أن الطفلة الصغيرة ستكون "ملكة صغيرة متسلطة"، مبررةً ذلك بأنها ستكون أمها، وريتش والدها ولذا من الطبيعي أن تكون كذلك.

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