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مذكرة توقيف غيابية بحق دكتور فود .. اليكم جديد قضيته
مذكرة توقيف غيابية بحق دكتور فود .. اليكم جديد قضيته
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مذكرة توقيف غيابية بحق دكتور فود .. اليكم جديد قضيته

فن

2024-05-21 | 05:31
مذكرة توقيف غيابية بحق دكتور فود .. اليكم جديد قضيته
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Aljadeed
مذكرة توقيف غيابية بحق دكتور فود .. اليكم جديد قضيته

أصدرت السلطات المختصة في لبنان مذكرة توقيف غيابية بحق رجل الأعمال اللبناني جورج ديب، المعروف بـ "دكتور فود"، بعد اتهامه بجرائم "تصنيع المخدرات والإتجار بها وتهريبها إلى الخارج".

وبحسب موقع فوشيا، فإن قاضي التحقيق في جبل لبنان، القاضي زياد الدغيدي، طلب تعميم المذكرة على الحدود والمعابر اللبنانية وتوقيفه في حال وجوده في لبنان.

كما أحال القاضي الدغيدي نسخة من المذكرة إلى النيابة العامة التمييزية لتعميمها عبر الإنتربول وتوقيفه في الخارج، في حال ثبت أنه غادر الأراضي اللبنانية.

يأتي هذا القرار بعد ساعات قليلة من إعلان "دكتور فود" عودته إلى وطنه لبنان برفقة زوجته شروق، عقب الشائعات التي أشارت إلى هروبه خشية الملاحقة القانونية من قِبل السلطات اللبنانية.

وقال "دكتور فود" في مقطع فيديو إنه موجود في مطار دبي، استعدادًا لركوب الطائرة والتوجه إلى لبنان و"ريحته الطيبة"، قبل أن يوجه الكاميرا صوب زوجته شروق، مؤكدًا عودتهما معًا.

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