تمام بليق يهدد مجد موصللي والأخير يرفع علم أميركا ويعلنها: أبو خشبة بيخدم الكل والحركة مرجعيتي

وتضمنت الحلقة اسئلة جريئة بين الطرفين بالإضافة إلى تصريحات ومواقف صارمة أطلقها الفنان اللبناني عن حياته الشخصية والمهنية.
اليكم الحلقة كاملة:
ردّ النجمان العالميان جينيفر لوبيز وبن أفليك على شائعات انتهاء قصة الحب بينهما وانفصالهما، التي انتشرت في الآونة الأخيرة، بعد ظهورهما معًا في حدث سينمائي.
أحيت الممثلتان المصريتان دنيا وإيمي سمير غانم، الذكرى الثالثة لرحيل والدهما الفنان سمير غانم، الذي توفيّ في 20 أيار من العام 2021، بعد إصابته بمرض الفطر الأسود، الناتج من فيروس كورونا.
تحدّث الممثل السوري فراس إبراهيم، عن الدراما السورية وعودتها الى الساحة الفنية، مؤكداً أنها مجال واسع لتصوير الأعمال الفنية بأقل التكاليف، وأن إصلاح الدراما يحتاج إلى إصلاح المجتمع لأنها انعكاس للواقع.