ابن نادين الراسي من طليقها جيسكار ابي نادر يلفت الأنظار في احدث ظهور

وفي التفاصيل، نشر جيسكار ابي نادر مجموعة صور عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، ظهر فيها برفقة ابنه "كارل" داخل حوض السباحة.ولفت المتابعون الى ان ابن نادين وجيسكار أصبح شابا وهو نسخة عن والده، حيث اثنوا على جماله واشادوا بأناقته، كما لفت البعض الى ان ملامحه بدت شبيهة بملامح شقيق نادين الفنان الراحل جورج الراسي.الجدير ذكره ان نادين الراسي لم تتمكن من رؤية ابنيها مارسيل وكارل من طليقها جيسكار ابي نادر منذ فترة طويلة، بسبب الخلافات بينهما، وهو الامر الذي تحدثت عنه في عدد من لقاءاتها التلفزيونية.