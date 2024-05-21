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نجوى كرم و اصالة و نانسي عجرم تنعين طوني صوايا
نجوى كرم و اصالة و نانسي عجرم تنعين طوني صوايا
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نجوى كرم و اصالة و نانسي عجرم تنعين طوني صوايا

فن

2024-05-21 | 07:03
نجوى كرم و اصالة و نانسي عجرم تنعين طوني صوايا
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Aljadeed
نجوى كرم و اصالة و نانسي عجرم تنعين طوني صوايا

نعت كل من الفنانات نجوى كرم و نانسي عجرم و اصالة مصفف شعر المشاهير طوني صوايا، الذي رحل اليوم بشكل مفاجئ صدم محبية.

 

نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم صورة جمعتها مع الراحل على حسابها عبر انستغرام، وارفقتها بتعليق مؤثر قالت فيه: بكرت يا طوني.. يا ضيعان الاوادم.. يا أحلى انسان مرق بحياتي، رح نشتاق لعزّة نفسك ومحبتك."

واضافت نجوى: "انت من القلال يللي بيبصموا بقلوبنا، انشالله تكون نفسك بالسما".

اما اصالة، فكتبت معلقة على صورة جمعتهما، نشرتها فور سماعها الخبر الحزين: " ماكان شخص بشتغل معه وعادي .. كان قريب عليي وكأنّه من أهلي حنون راقي شبعان، كرامته ماشفت إلها مثيل، ياالله ماعم صدق إنه راح ونحنا كان المفروض سوا مسافرين شي ماعم بقدر صدقه أرجوكم إدعوا له الله يرحمك ياصديق وحبيب وقريب وأخ وإنسان شو صعب لاقي متلك الله يرحمك ياحبيبي ياطوني ياغالي ويصبرنا يارب يارب".

كما كتبت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عبر "اكس": "متل النسمة كان حضورك بيناتنا ومتل النسمة تركت هالدني وفلّيت. الله يرحمك يا طوني. كتير زعلانة"

 

  

 

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