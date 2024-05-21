أحمد حلمي يغازل منى زكي على طريقته

وفي التفاصيل، شارك احمد حلمي مع متابعيه عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر "إنستغرام"، صورة ظهر فيها وهو يلتقط صورةً لهاتف آخر مغلق، يضغط عليه ليفتح شاشته وتظهر صورة منى زكي، بالتزامن مع سماع كوبليه من تتر مسلسل "بوابة الحلواني" والذي يقول فيه الفنان علي الحجار "اظهر وبان يا قمر".وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، تحت عناوين عدة، كان أبرزها تساؤل حول "كيف يقوم زوجكِ بمغازلتكِ"، في إشارة إلى الرومانسية الكبيرة التي يتمتع بها أحمد حلمي تجاه منى زكي، والتي دائماً ما تظهر في تصرفاته وتدويناته التي يشاركها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي لا تخلو عادة من الطرافة والمرح.