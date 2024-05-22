تعليق سيرين عبد النور على إصابة أسماء الأسد بالسرطان يعرضها للهجوم وهي تنفعل: ما بيحقلك تقمعيني

وعلقت سيرين على الخبر قائلة: "الله يشفيها ويشفي كل مريض".

الا ان تعليق سيرين هذا عرضها لهجوم كبير من قبل البعض، في حين اشاد البعض الآخر بأخلاقها.

في هذا السياق، كتب أحد المغرّدين "بإذن الله نشوفك زيّها، آمين يا رب"، لترد سيرين عبد النور بالقول "الله يحميك من كل مرض انت وعيلتك".

كما ردّت سيرين على تغريدةٍ أخرى قائلةً " كرمال قدرتك عالإستيعاب، رح فسّرلك. بدّي ذكّرك انّي انا أم يعني بعرف قيمة الأطفال مين ما كانوا وحنّيتي أكبر من ما بتتخايلي وإنسانيتي كمان! وحرّة على صفحتي عبّر عن رأيي وغرّد كيف ما بدي! وما بيحقلك تقمعيني".