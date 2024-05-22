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خطوبة ملكة جمال لبنان السابقة وفيديو رومانسي يوثق الاجواء
خطوبة ملكة جمال لبنان السابقة وفيديو رومانسي يوثق الاجواء
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خطوبة ملكة جمال لبنان السابقة وفيديو رومانسي يوثق الاجواء

فن

2024-05-22 | 05:39
خطوبة ملكة جمال لبنان السابقة وفيديو رومانسي يوثق الاجواء
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Aljadeed
خطوبة ملكة جمال لبنان السابقة وفيديو رومانسي يوثق الاجواء

أعلنت ساندي تابت، ملكة جمال لبنان السابقة، عن خطوبتها من خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها في "إنستغرام".

 وفي الفيديو، الذي تم تصويره في إيطاليا، يظهر خطيبها بوضوح، إلا أنها لم تكشف عن اسمه.

وكتبت تابت تعليقاً على الفيديو: "وجدنا الحبّ".

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