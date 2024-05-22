خطوبة ملكة جمال لبنان السابقة وفيديو رومانسي يوثق الاجواء

وفي الفيديو، الذي تم تصويره في إيطاليا، يظهر خطيبها بوضوح، إلا أنها لم تكشف عن اسمه.
وكتبت تابت تعليقاً على الفيديو: "وجدنا الحبّ".
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A post shared by Sandy Tabet ساندي تابت (@sandy.tabet.official)
A post shared by Sandy Tabet ساندي تابت (@sandy.tabet.official)
شكّل خبر وفاة مصفف الشعر الشهير طوني صوايا، صدمة كبيرة لدى اهل الفن في لبنان والعالم العربي، وكذلك عدد من زملائه في المجال.
نشرت النجمة الأمريكية جينيفر غارنر مجموعة من الصور على حسابها الرسمي في "إنستغرام" تظهر دموعها أثناء احتفالها بتخرج ابنتها، فيوليت أفليك، من المدرسة الثانوية.
في خبر حزين، اعلن الفنان اللبناني ريان اصابته بالسرطان مشيرا الى انه سيخضع لعملية جراحية.